Pronostico Real Madrid-Osasuna, Alessio Lisci cerca l'impresa a casa di Xabi Alonso

Posticipo del lunedì uguale turno concluso? Di solito sì ma in questa prima giornata de LaLiga è prevista una eccezione. A quello del lunedì si aggiunge infatti il posticipo del martedì, perché all’appello manca ancora il Real Madrid che fa il suo esordio in campionato ospitando l’ Osasuna .

Segno 1 ma non basta...

Sulla panchina dei “Blancos” non ci sarà più, ovviamente, Carlo Ancelotti e così, dopo l’esperienza nel Mondiale per Club (finita in semifinale con uno 0-4 per mano del Psg), Xabi Alonso fa il suo esordio al Santiago Bernabeu con la speranza di partire con il piede giusto.

Vinicius e compagni, da quel 9 luglio negli USA, hanno disputato una sola amichevole (esattamente una settimana fa) battendo 4-0 il Tirol.

L’Osasuna ha avuto invece l’opportunità di giocare ben 6 gare di precampionato ma il bilancio è tutt’altro che positivo. Ha vinto soltanto contro il Mirandes pareggiando la prima contro il Lorient e l’ultima contro il Friburgo con, nel mezzo, 3 ko.

Ad inizio stagione qualche sorpresa è sempre dietro l’angolo ma, carta e valori tecnici alla mano (nonostante nel calcio tutto può accadere), non sembra questa la sfida dove il risultato inatteso può farsi vedere.

Se così dovesse essere allora largo alla combo 1+Over 2,5 che può regalare una quota appena più interessante rispetto al segno 1 giocato da solo.

Tale opzione vale 1.62 per Cplay e Begamestar, 1.60 per Elabet.