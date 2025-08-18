Playoff Champions League, il pronostico di Ferencvaros-Qarabag

Una in Champions League , l’altra no. Dopo aver partecipato entrambe alla scorsa fase campionato dell’Europa League, stavolta Ferencvaros e Qarabag non potranno prendere parte alla stessa competizione.

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Chi vincerà questo confronto farà il salto di qualità partecipando alla più prestigiosa competizione europea mentre per l’altra ci potrà essere soltanto il rammarico di essere arrivata ad un passo dal traguardo. Gli ungheresi hanno perso all’ultima uscita dopo ben 27 partite di imbattibilità (al 90’) portando a 28 il totale delle gare di fila nelle quali sono andati a segno almeno una volta.

Gli azeri nell’arco delle ultime 13 esibizioni hanno pareggiato soltanto una volta (9 gare fa in Coppa d’Azerbaijan) e 2 nelle ultime 20.

Probabile l’Under 2,5, quotato a 1.77 da Cplay e Begamestar, a 1.80 da Elabet.