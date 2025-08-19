Pronostico Fenerbahce-Benfica, Mourinho a caccia del pass per la Champions League

Tornare in Europa, e nell’Europa che conta di più, entrando dalla porta principale. Per Josè Mourinho e il suo Fenerbahce l’occasione è da non perdere anche se l’ostacolo da superare è arduo.

Pronostico in bilico, occhio al precedente

Tra la formazione turca (con il suo allenatore) e la Champions c’è infatti il Benfica che nelle prime 4 esibizioni ufficiali di questa nuova stagione ha sempre vinto senza ancora incassare alcuna rete.

Otamendi e compagni hanno esordito conquistando la Supercoppa portoghese (1-0 allo Sporting) e hanno continuato con un doppio 2-0 al Nizza nel turno precedente di qualificazione alla Champions, chiudendo con un 1-0 all’Estrela alla prima di campionato.

Anche il Fenerbahce ha già disputato un turno di qualificazione Champions che lo ha portato all’appuntamento di stasera. Un turno nel quale ha fatto fuori il Feyenoord perdendo 1-2 in Olanda ma ribaltando il risultato a Istanbul imponendosi con un perentorio 5-2.

Poi è arrivato l’esordio in campionato in casa del Goztepe che si è però chiuso a reti inviolate (con un rigore fallito al 94’). Quanto finora raccontato sia per l’undici turco che per quello portoghese è accaduto dal 30 luglio di quest’anno in poi.

Subito prima, era il 26 di luglio, Benfica e Fenerbahce si sono incontrati, a Lisbona, in amichevole. Un precedente recente chiuso sul 3-2 per i lusitani.

