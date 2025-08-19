Playoff Champions League, i pronostici: una combo per Celtic-Kairat Almaty

Se i Rangers hanno già dovuto disputare due turni e mezzo per provare a staccare un biglietto per la fase campionato della Champions League che tra un mesetto andrà ad iniziare, per i cugini (rivali) del Celtic l’avventura comincia direttamente stasera.

Quota irrisoria per il segno 1: ecco cosa giocare

Tutto dipende dal fatto che i Rangers hanno chiuso lo scorso campionato al secondo posto mentre il Celtic lo ha vinto guadagnandosi la possibilità di ritagliarsi un posto nella più prestigiosa competizione continentale entrando in gioco direttamente ai playoff.

Un playoff, tra l’altro, apparentemente semplice visto che di fronte ci sono i kazaki del Kairat Almaty che, però, non vanno assolutamente affrontati con sufficienza.

Non si può infatti trascurare il fatto che il Kairat ha già fatto fuori 3 formazioni tutte sulla carta più forti di lei. Prima l’Olimpia Lubiana (1-1 all’andata in trasferta e 2-0 al ritorno), poi il Kuopio Ps (0-2 all’andata in Finlandia ma 3-0 al ritorno in casa), infine lo Slovan (1-0 in casa e 0-1 a Bratislava ma qualificata ai rigori).

Il Celtic ha chiuso benissimo la scorsa stagione e ha iniziato allo stesso modo anche la nuova. Due vittorie nelle prime due giornate di campionato (senza subìre reti) e 4-1 al Falkirk in Coppa di Scozia.

Per le quote (e non solo) la formazione scozzese, sembra in grado di sfruttare al meglio il fattore campo. L’1 vale però pochissimo e allora si può provare ad abbinargli, in una combo, il NoGoal.

L'1+No Goal è offerto a 1.63 da Cplay e Begamestar, a 1.72 da Sisal.