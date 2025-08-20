Playoff Conference League, il pronostico di Polissya-Fiorentina

Per tre volte di fila la vittoria è sfuggita di un soffio e allora la Fiorentina... ritenta (per la quarta volta consecutiva). Che cosa? La conquista della Conference League e ai viola, per accedere alla fase finale, serve superare il playoff di giovedì sera contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr che, dopo 3 giornate del loro campionato, hanno soltanto 3 punti all’attivo (una vittoria all’esordio seguita da 2 ko) con 2 sole reti realizzate e 3 subìte.