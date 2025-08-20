Playoff Conference League, il pronostico di Rosenborg-Mainz

In campionato, dopo 18 partite disputate, il Rosenborg occupa la quinta posizione con 12 lunghezze in meno rispetto alle due rime della classe. All’ultima uscita ha anche rimediato un sonoro 1-4 in casa del Kfum Oslo che è un paio di posizioni più in basso ma, prima e dopo questo ko, nei preliminari di Conference League ha eliminato i semisconosciuti lituani del Banga e i più noti svedesi dell’Hammarby.