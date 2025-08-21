Tuttosport.com

Playoff di Europa League, il pronostico di Slovan Bratislava-Young Boys

Primi novanta minuti giocati con cautela? Ecco il parere dei bookie
2 min
slovan bratislavaYoung Boyspronostico
Playoff di Europa League, il pronostico di Slovan Bratislava-Young Boys© EPA

Tra gli incontri proposti dai playoff di Europa League spicca Slovan Bratislava-Young Boys che ha anche un elemento in comune con la sfida tra Midtjylland e Kups. L’elemento si chiama Kairat Almaty, visto che l’undici kazako dopo aver fatto fuori il Kups nei preliminari Champions ha eliminato, nel turno successivo, anche lo Slovan superandolo ai rigori (1-0 all’andata e 0-1 al ritorno) e costringendolo a scendere nella competizione inferiore.

Partita con massimo due reti? La quota è interessante

Una competizione dove pure rischia di essere escluso visto che il playoff decisivo per la fase campionato è contro la formazione svizzera dello Young Boys.

Un undici che in questo avvio di nuova stagione non ha brillato eccessivamente (dopo 4 gare di campionato una sola vittoria all’attivo più 2 pareggi e un ko) ma che, sotto il profilo dei mezzi, potrebbe creare tante difficoltà alla squadra di Bratislava che pure sta procedendo a corrente alternata.

Probabilmente il biglietto per l’Europa League sarà staccato al ritorno e, per il momento, i primi 90 minuti potrebbero essere giocati con cautela.

Occhio all’Under 2,5, offerto a 2.10 da Cplay, Begamestar e Betway, a 2.15 da 888sport.

