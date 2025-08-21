Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
Leggi il giornaleABBONATI

Midtjylland-Kups, per le quote l'1 è scontato

L'analisi di una delle partite dei playoff di Europa League in programma oggi
3 min
Midtjyllandkupspronostico
Midtjylland-Kups, per le quote l'1 è scontato© EPA

Il bilancio del Midtjylland, da quando è iniziata la stagione, può essere certamente definito positivo. E’ imbattuto dopo 9 partite complessivamente disputate (4 vittorie e 5 pareggi) riuscendo ad andare sempre in rete almeno una volta (con la sola eccezione di uno 0-0 in Super League in casa dell’Aarhus). Inoltre ha già disputato due turni di questi preliminari di Europa League eliminando prima gli scozzesi dell’Hibernian (con qualche brivido visti i pareggi sia all’andata che al ritorno con qualificazione ai supplementari) e poi i norvegesi del Fredrikstad (stavolta doppio successo sia in Norvegia per 3-1 che davanti ai propri tifosi per 2-0).

Il Midtjylland vince con almeno due gol di scarto? Le migliori quote

Oggi l’ultimo ostacolo da superare per accedere alla fase campionato della manifestazione, il Kuopio Ps che occupa il secondo posto nel campionato finlandese e che è sceso nelle qualificazioni di Europa League dopo essere stato fatto fuori dal Kairat Almaty in quelle della Champions League (aveva vinto all’andata 2-0 ma è andato ko 0-3 al ritorno).

In questi preliminari di Europa League ha anche già disputato un doppio confronto con i lettoni dell’Rfs vincendo sia all’andata che al ritorno.

Per le quote l’esito del match di oggi alla Mch Arena è praticamente scontato con il segno 1 che non dovrebbe tradire le attese.

La vittoria dei danesi vale 1.20 per Cplay e Begamestar, 1.18 per Eurobet e 1.17 per Bwin.

L'offerta sale a 1.60 in caso di vittoria del Midtjylland con almeno due reti di scarto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse