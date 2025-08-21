Il Napoli compra Vlahovic per sostituire Lukaku? Ecco il parere dei bookmaker

L'estate dei grandi colpi di mercato e degli imprevisti. Antonio Conte non aveva in agenda l'acquisto di un attaccante, che diventa ora prioritario dopo il grave infortunio occorso a Romelu Lukaku. Tanti i nomi accostati al club partenopeo, tra loro figura anche quello dello juventino Vlahovic. Sarà effettivamente lui il sostituto di Big Rom? Ecco cosa ne pensano i bookmaker.
Quote Vlahovic al Napoli
Non facile per il Napoli chiudere in tempi brevi un'operazione così delicata. Eppure, con ogni probabilità un attaccante arriverà. Sarà Artem Dovbyk? Tale eventualità vale 5 per Cplay e Begamestar, quota che scende a 3 sulla lavagna di Snai.
Tra i papabili c'è anche Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United. La possibilità che l'olandese venga acquistato dal Napoli entro il primo settembre vale 2.50 per Cplay, 3 per Snai e 6 per Sisal.
Per il momento nessuno è riuscito a smuovere Dusan Vlahovic dalla Juventus. Non sarà facile anche per il Napoli, che resta però una destinazione possibile per il calciatore almeno secondo alcuni operatori.
Il buon esito della "trattativa" è proposto a 4. Più alta invece la quota per Castro al Napoli: arriva fino a 15!