Il pronostico di Roma-Bologna: Italiano precede Gasperini in fatto di...

Roma-Bologna è una delle sfide di cartello della giornata inaugurale di Serie A . Allenatore nuovo per i giallorossi, Gian Piero Gasperini , dall’Emilia invece non si è mosso Vincenzo Italiano che nei confronti del collega, nativo di Grugliasco, può vantare sette vittorie, a fronte di quattro sconfitte e tre pareggi. In più, la Roma ha perso gli ultimi due scontri diretti giocati nella Capitale contro i felsinei.

Match in parità? Le quote...

Entrambe le squadre aspettano rinforzi dal mercato e il desiderio di non fare flop all’esordio potrebbe prevalere. In questo contesto la possibilità del pareggio (magari anche a metà tempo) va tenuta in considerazione. Tanto più che il precedente più recente (al Dall’Ara) si è chiuso sul 2-2.

Il segno X è quotato a 3.25 da Cplay e Begamestar, a 3.20 da Bwin e a 3.15 da LeoVegas. La quota prevista per l'X primo tempo si attesta invece sul 2.10.

Marcatori e cartellini: quanto paga un gol di Dybala

Gasperini si affida all’estro di Paulo Dybala, Joya e talismano allo stesso tempo. Perchè? L’argentino ha uno score personale di dodici successi in diciotto partite contro i rossoblù, a cui ha segnato ben sette reti. Vale 3.50 (quota interessante) l'opzione "Dybala marcatore" in qualsiasi momento dell'incontro.

Italiano lo ha detto a chiare lettere: i nuovi arrivati vanno inseriti e devono crescere. Tra i destinatari del monito c’è Martin Vitik, l’erede designato di Beukema, accasatosi al Napoli.

L’ex Sparta Praga di certo non ha fatto un figurone contro l’Ofi Creta e potrebbe pagare con un cartellino (giallo o rosso) la dura serata di lavoro contro Dybala e soci.

Un'ipotesi che vale circa 4 volte la puntata.