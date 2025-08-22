Premier League, 2ª giornata: il pronostico di West Ham-Chelsea

Una sequenza di vittorie lunghissima, la conquista della Conference League a cui ha fatto seguito il trionfo nel Mondiale per club e, come se non bastasse, due successi prestigiosi, contro Leverkusen (2-0) e Milan (4-1) nelle amichevoli che precedevano l’inizio del campionato. Eppure, sette giorni fa nel debutto in Premier League contro il Crystal Palace , il Chelsea non è andato oltre lo 0-0 pur facendo registrare il 71% di possesso palla e una netta supremazia in fatto di tiri (19 a 11) e calci d’angolo (addirittura 11 a 2).

La vittoria non è arrivata e adesso i “Blues” sono già costretti a inseguire visto che le altre (Manchester City, Liverpool e Arsenal su tutte) hanno tutte fatto bottino pieno.

Stasera, in un anticipo del venerdì, la formazione guidata da Enzo Maresca proverà a prendersi in trasferta i 3 punti che sono mancati in casa.

Teatro del match il London Stadium di Londra, casa del West Ham che alla prima di campionato ha fatto molto peggio, perdendo per 3-0 contro il Sunderland.

Per il Chelsea lo 0-0 di sette giorni fa è arrivato dopo 12 gare consecutive nelle quali aveva sempre realizzato almeno una rete e stasera sembrano esserci tutti i presupposti perché ciò accada di nuovo.

C’è la necessità di non perdere altro terreno dalle avversarie e quindi a Palmer e compagni serve il 2.

