Pronostico Bayern-Lipsia, subito sfida spettacolo in Bundesliga

Anche in Germania l’attesa è finita con la Bundesliga che prende il via stasera proponendo subito la super sfida tra il Bayern (campione in carica) e il Lipsia (che l’anno scoro ha chiuso al settimo posto restando escluso, dopo diversi anni, da tutte le competizioni continentali).

Bayern favorito, il Lipsia segna o no? Le quote...

I bavaresi sono reduci dal Mondiale per club dove sono stati fatti fuori dal Psg (0-2) e, dopo un mesetto di pausa, hanno disputato nel mese di agosto 4 partite, 3 amichevoli e la Supercoppa di Germania (conquistata battendo 2-1 lo Stoccarda).

Anche le amichevoli si sono tutte chiuse con una vittoria (2-1 al Lione, 4-0 al Tottenham, 2-1 al Grasshoppers).

Anche il Lipsia ha disputato delle amichevoli precampionato con un bilancio di 3 vittorie (all’inizio) e 2 ko (doppio 1-2 contro Atalanta e Lens) alla fine.

Poi, sette giorni fa, il debutto vincente in Dfb Pokal per 4-2 contro il Sandhausen.

Il Bayern parte ovviamente con i favori del pronostico ma se i bavaresi segnano sempre anche i “Rot Bullen” in questo precampionato sono sempre andati in rete almeno una volta.

Ok il Goal, offerto a 1.56 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da Sisal.