Pronostici Premier League, Manchester City-Tottenham e Arsenal-Leeds: le migliori quote per le scommesse

Guardiola batte Frank? Ecco le quote

Il City ha liquidato 4-0 la pratica Wolves, gli Spurs hanno fatto fuori 3-0 il Burnley. Il Tottenham ha anche sfiorato la conquista della Supercoppa europea perdendo ai rigori con il Psg e sembra che la guida del nuovo allenatore Thomas Frank abbia migliorato la situazione.

Però il City è il City e l’1 sembra obbligato. Di questo avviso anche i bookmaker, con Cplay e Begamestar che bancano l'1 a 1.50 mentre GoldBet e Lottomatica si fermano a 1.48.

Pronostico Arsenal-Leeds

Il sabato di Premier League si chiude con Arsenal-Leeds, match tra due formazioni che all’esordio in campionato hanno entrambe vinto per 1-0 (i “Gunners” all’Old Trafford, i “Peacocks” in casa contro l’Everton).

Vale la pena aggiungere che il Leeds è stata la prima squadra vincitrice della Championship capace di vincere anche la prima di... Premier ma, anche così, il cammino verso la salvezza sarà sicuramente impegnativo.

Come, ad esempio, questa seconda sfida che vede il Leeds all’Emirates contro una delle formazioni più gettonate della nuova stagione.

L’undici di Arteta ha vinto contro il Manchester Utd ma non ha... convinto ma sono arrivati i 3 punti e per il momento va bene così. Adesso, contro il Leeds, deve far vedere qualcosa in più.

Va bene l’1 ma ci vuole anche l’Over 2,5. La combo che lega i due esiti vale 1.90 per Cplay, Begamestar e Elabet.