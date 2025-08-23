Como-Lazio, migliori quote e pronostico: tra Fabregas e Sarri (per i bookie) finirà così...

La Lazio di Maurizio Sarri si affida alla tradizione favorevole con cui sbarca in riva al lago di Como per sbancare il “Sinigaglia”. In Serie A , lariani e biancocelesti si sono affrontati 18 volte e il 50% dei match è finito con la vittoria laziale.

Chi è favorito tra Como e Lazio per i bookie

Negli ultimi due precedenti in terra lombarda, poi, i capitolini hanno vinto con lo score di 3-1 e (lo scorso) anno addirittura 5-1. Numeri che, tuttavia, non bastano a Castellanos e compagni per presentarsi da favoriti al cospetto di Fabregas. L'1 del Como viaggia infatti a 2.43 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 2.40 su Snai e a 2.38 su LeoVegas. Per chi crede in un successo laziale può provarlo a 2.90 su Cplay e William Hill, a 2.80 su Sisal.

Lazio, attenta a Morata

Quella del Sinigaglia sarà una sfida tra due squadre che dal punto di vista del mercato hanno vistuto un’estate diametralmente opposta. Sarri ha dovuto lavorare col blocco ereditato dalla gestione Baroni, Fabregas invece ha potuto accogliere, tra i tanti nuovi arrivi, Alvaro Morata. Un giramondo che porta a Como un notevole bagaglio d’esperienza e anche un personalissimo “tre più tre” (gol+assist) nei confronti dei biancocelesti. Un candidato forte, insomma, ad entrare nel tabellino marcatori. Lo spagnolo a segno vale 4 per Cplay, Begamestar e NetBet.

Le amichevoli estive hanno mostrato un Matteo Guendouzi già in clima campionato per quanto riguarda la tensione. Per uno che porta in dote otto cartellini gialli dalla Serie A 2024/25, l’ipotesi di una sanzione disciplinare in Como-Lazio è da prendere in considerazione: quota media di 3.50.