Pronostico Juventus-Parma: le migliori quote su esito finale e marcatori

L'attesa sta per finire. Domenica sera (ore 20.45) la Juventus debutta in campionato contro il Parma del giovanissimo Carlos Cuesta. Una squadra che lo scorso anno ha conquistato 4 punti sui 6 disponibili nel doppio confronto con i bianconeri.
Segna David? Occhio alle quote dei bookie
La Juventus riparte dalle buone cose mostrate nelle amichevoli vinte per 2-1 contro Borussia Dortmund e Atalanta. Curiosità, da 4 gare consecutive Locatelli e compagni segnano esattamente due reti.
Ecco un primo "assist" per le scommesse. Il Multigol Casa 2-4 si può giocare a 1.62 su Cplay e Begamestar, a 1.68 invece Elabet.
Quanto all'esito finale della sfida, i bookmaker vedono decisamente favoriti i bianconeri: segno 1 a 1.42 su Cplay e Begamestar, a 1.40 invece su Planetwin e Snai.
Tudor dovrebbe puntare dal primo minuto sul neo acquisto Jonathan David, uno dei maggiori indiziati a mettere la firma nel tabellino marcatori.
Un sigillo del canadese è proposto a 2 da Cplay e Begamestar, a 1.95 da Elabet.