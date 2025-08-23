Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
Leggi il giornaleABBONATI

Pronostico Juventus-Parma: le migliori quote su esito finale e marcatori

La squadra di Tudor debutta in campionato domenica sera contro l'undici del giovanissimo Carlos Cuesta
3 min
Juventusparmapronostico
Pronostico Juventus-Parma: le migliori quote su esito finale e marcatori© Marco Canoniero

L'attesa sta per finire. Domenica sera (ore 20.45) la Juventus debutta in campionato contro il Parma del giovanissimo Carlos Cuesta. Una squadra che lo scorso anno ha conquistato 4 punti sui 6 disponibili nel doppio confronto con i bianconeri.

Segna David? Occhio alle quote dei bookie

La Juventus riparte dalle buone cose mostrate nelle amichevoli vinte per 2-1 contro Borussia Dortmund e Atalanta. Curiosità, da 4 gare consecutive Locatelli e compagni segnano esattamente due reti.

Ecco un primo "assist" per le scommesse. Il Multigol Casa 2-4 si può giocare a 1.62 su Cplay e Begamestar, a 1.68 invece Elabet.

Quanto all'esito finale della sfida, i bookmaker vedono decisamente favoriti i bianconeri: segno 1 a 1.42 su Cplay e Begamestar, a 1.40 invece su Planetwin e Snai.

Tudor dovrebbe puntare dal primo minuto sul neo acquisto Jonathan David, uno dei maggiori indiziati a mettere la firma nel tabellino marcatori.

Un sigillo del canadese è proposto a 2 da Cplay e Begamestar, a 1.95 da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse