Serie B, Venezia-Bari: ecco il pronostico

Prima giornata in corso anche in Serie B con il Venezia che riceve in laguna il Bari. Una sfida tra due formazioni reduci dal primo turno di Coppa Italia nel quale una ha stravinto (i neroverdi hanno strapazzato 4-0 il Mantova) e l’altra è andata invece subito fuori dalla competizione (i “galletti” hanno perso 0-2 a San Siro contro il Milan).
Quanti gol al Penzo? Ecco il consiglio
Certo il livello degli avversari affrontati è abissale ma se i veneti possono contare anche sul morale alto non è da sottovalutare la reazione dell’undici pugliese che cercherà in tutti i modi di dimenticare la sfida con i rossoneri che già in partenza sembrava impossibile.
Nelle amichevoli estive sia il Venezia che il Bari sono andati a corrente alternata giocando comunque contro formazioni non proprio irresistibili.
La prima esibizione di campionato è importante non perderla, potrebbe essere una buona idea partire con l’Under 2,5.
Un'opzione offerta a 1.60 da Cplay, Begamestar e Planetwin.