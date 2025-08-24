Sampdoria-Modena, il pronostico del primo posticipo di Serie B

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

I blucerchiati, dopo essere retrocessi in serie C e ripescati per il playout (poi vinto) con la Salernitana a causa della penalità inflitta al Brescia nel caotico finale di serie B della scorsa stagione, hanno cercato di migliorare il proprio livello qualitativo ma sia il precampionato (amichevoli contro avversarie di modesto valore), sia l’esordio in Coppa Italia (perso ai rigori contro lo Spezia) non hanno fornito per il momento risposte esaurienti.

Discorso analogo per il Modena che nella fase di preparazione al campionato ha vinto tutte le amichevoli ma contro avversari non proprio irresistibili ed è andato subito fuori in Coppa Italia perdendo di misura (0-1) contro il Torino.

In questa sfida gli elementi di incertezza sembrano prevalere sul resto, il match potrebbe essere deciso da un episodio oppure no, forse è meglio guardare in direzione dell’Under 2,5.

Questo esito è offerto a 1.53 da Cplay e Begamestar, a 1.52 da Planetwin.