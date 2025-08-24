Pronostico Udinese-Verona, un indizio arriva dal precampionato

Vince l'Udinese? Ecco il parere dei bookie

I friulani, prima di esordire in Coppa Italia liquidando la pratica Carrarese con un classico 2-0, avevano giocato 5 partite vincendole tutte (per la verità ne aveva anche disputata un’altra il 23 luglio, prima esibizione stagionale, perdendo 1-3 contro l’Al Ahli ma si era al rientro dopo la fine dello scorso campionato).

L’Udinese in queste 7 gare complessivamente giocate ha sempre realizzato almeno una rete battendo la nazionale del Qatar. Strasburgo, Twente e Brema.

E il Verona? Anche gli scaligeri hanno superato il primo turno della Coppa Italia ma lo hanno fatto ai rigori, contro l’Audace Cerignola, dopo aver chiuso i 90 minuti regolamentari sull’1-1.

In precedenza 3 uscite senza alcuna posta in palio con 3 risultati diversi... 6-0 alla modesta Virtus Verona, 2-2 con il più qualitativo Sudtirol, 0-1 contro i tedeschi del St.Pauli.

Con queste premesse l’Udinese sembra essere un po’ più avanti rispetto al Verona e, di conseguenza, sembra più giusto (ma anche logico) concedere fiducia al segno 1.

La vittoria dei friulani si gioca a 1.92 su Cplay e Begamestar, a 1.90 su BetFlag e Snai.