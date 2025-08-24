Pronostico Inter-Torino, le quote sorridono a Chivu

Il Napoli ha battuto il colpo e all’esordio in campionato ha battuto il Sassuolo , in trasferta, per 2-0. Stasera tocca all’ Inter rispondere. I nerazzurri , anche dallo stesso staff partenopeo, sono considerati tra i favoriti per la conquista dello scudetto di quest’anno ma devono dimostrare sul campo questo ruolo.

Quanti gol al Meazza? Ecco il consiglio

Il primo test per Lautaro Martinez e compagni è in programma stasera. Uno dei due posticipi della prima giornata di serie A vede proprio l’Inter ospitare il Torino.

Una formazione granata che nella fase di preparazione non brillato troppo vincendo soltanto la seconda di cinque amichevoli per 4-1 contro la Cremonese. Per il resto un pareggio contro l’Ingolstadt in apertura di incontri estivi e 3 sconfitte nelle ultime 3 esibizioni. L’unica nota positiva l’esordio vincente (sebbene di misura per 1-0) in Coppa Italia contro il Modena.

L’Inter ha lasciato Inzaghi in Arabia e ha portato Chivu sulla propria panchina e, dopo l’eliminazione al Mondiale per club, l’ex llenatore del Parma ha giocato 3 partite vincendo con Monaco e Olympiakos facendo registrare, in mezzo, un pareggio per 2-2 con il Monza (gara poi vinta ai rigori).

L’Inter vorrà vincerla a tutti i costi, i granata proveranno a contenere gli attacchi nerazzurri... per le quote l’1 non si discute ma anche l’Under 2,5 non è da escludere.

La vittoria nerazzurra vale 1.44 per Cplay e Begamestar, 1.43 per GoldBet e Lottomatica. L'Under 2,5 si gioca a 2.10 su Cplay, Begamestar, Elabet e Sisal.