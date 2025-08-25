Tuttosport.com

EFL Cup, il pronostico di Wolves-West Ham

Le due squadre, protagoniste di un avvio di stagione disastroso, si giocano l'accesso al terzo turno
2 min
WolvesWest Hampronostico
EFL Cup, il pronostico di Wolves-West Ham© Getty Images

Peggio di così la stagione dei Wolves e del West Ham non poteva iniziare. I “Lupi” sono partiti rimediando due ko consecutivi nelle prime due giornate di Premier League (0-4 per mano del Manchester City e 0-1 contro il Bournemouth) e lo stesso (forse anche peggio) ha fatto il West Ham che ha esordito con uno 0-3 in casa del Sunderland e un 1-5 nel proprio stadio contro il Chelsea.

Il consiglio su cosa giocare

Adesso (martedì sera) le due squadre si affrontano in questo secondo turno di Efl Cup dopo che erano state esonerate entrambe dal primo.

Escludendo le due di campionato non è che i Wolves abbiano fatto meglio in precedenza. Nelle quattro amichevoli disputate hanno pareggiato la prima contro lo Stoke perdendo poi le 3 successive contro Lens, Girona e Celta Vigo.

In totale, stavolta campionato compreso, 6 gare giocate con 12 reti subìte e soltanto 3 realizzate.

Dal lato West Ham la preparazione estiva è stata sicuramente migliore con 5 incontri giocati e un bilancio che parla di una sconfitta (contro il Manchester Utd), un pareggio (contro il Lille) e 3 vittorie.

Prevedere come finirà questo match è difficile, piuttosto che azzardare la scelta sull’1X2 forse potrebbe essere più prudente guardare in direzione dell’Under 2,5.

Un esito offerto a 2.10 da Sisal, a 1.98 da Cplay e Begamestar.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse