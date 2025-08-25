EFL Cup, il pronostico di Wolves-West Ham

Peggio di così la stagione dei Wolves e del West Ham non poteva iniziare. I “Lupi” sono partiti rimediando due ko consecutivi nelle prime due giornate di Premier League (0-4 per mano del Manchester City e 0-1 contro il Bournemouth) e lo stesso (forse anche peggio) ha fatto il West Ham che ha esordito con uno 0-3 in casa del Sunderland e un 1-5 nel proprio stadio contro il Chelsea.
Il consiglio su cosa giocare
Adesso (martedì sera) le due squadre si affrontano in questo secondo turno di Efl Cup dopo che erano state esonerate entrambe dal primo.
Escludendo le due di campionato non è che i Wolves abbiano fatto meglio in precedenza. Nelle quattro amichevoli disputate hanno pareggiato la prima contro lo Stoke perdendo poi le 3 successive contro Lens, Girona e Celta Vigo.
In totale, stavolta campionato compreso, 6 gare giocate con 12 reti subìte e soltanto 3 realizzate.
Dal lato West Ham la preparazione estiva è stata sicuramente migliore con 5 incontri giocati e un bilancio che parla di una sconfitta (contro il Manchester Utd), un pareggio (contro il Lille) e 3 vittorie.
Prevedere come finirà questo match è difficile, piuttosto che azzardare la scelta sull’1X2 forse potrebbe essere più prudente guardare in direzione dell’Under 2,5.
Un esito offerto a 2.10 da Sisal, a 1.98 da Cplay e Begamestar.