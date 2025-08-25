EFL Cup, il pronostico di Wolves-West Ham

Peggio di così la stagione dei Wolves e del West Ham non poteva iniziare. I “Lupi” sono partiti rimediando due ko consecutivi nelle prime due giornate di Premier League (0-4 per mano del Manchester City e 0-1 contro il Bournemouth) e lo stesso (forse anche peggio) ha fatto il West Ham che ha esordito con uno 0-3 in casa del Sunderland e un 1-5 nel proprio stadio contro il Chelsea.