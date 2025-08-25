Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
Leggi il giornaleABBONATI

Pronostico Bournemouth-Brentford, ecco l'esito che si lascia preferire

Un tuffo in Efl Cup per Cherries e Bees, le quote sorridono a...
2 min
Bournemouthbrentfordquote
Pronostico Bournemouth-Brentford, ecco l'esito che si lascia preferire© Getty Images

Tra le altre sfide di Efl Cup in programma martedì sera forse un pizzico di attenzione in più la può meritare Bournemouth-Brentford, match tra due formazioni che hanno anche loro iniziato la stagione in maniera identica ma diversa da Wolves e West Ham.

Vince il Bournemouth? Ecco il parere dei bookie

Le “Cherries” sono andate ko all’esordio in Premier contro il Liverpool (2-4) prendendo 2 gol tra l’88’ e il 94’ ma si sono poi riscattate con il già ricordato 1-0 ai Wolves.

Il Brenford ha iniziato con un 1-3 a Nottingham ma poi ha battuto 1-0 l’Aston Villa. Il match, anche per questo, sembra abbastanza equilibrato ma, in sintonia con le quote è l’1 il segno che si lascia preferire.

La vittoria del Bournemouth è offerta a 1.83 da Cplay e Begamestar, a 1.82 da GoldBet e Lottomatica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse