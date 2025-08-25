Playoff Champions League, il pronostico di Kairat Almaty-Celtic

Finora cinque partite ufficiali disputate con quattro vittorie all’attivo. L’unico pareggio, a reti inviolate, il Celtic lo ha fatto registrare sette giorni fa, a Glasgow, contro il Kairat Almaty che ha confermato di essere una squadra più complicata di quanto si potesse immaginare.

Celtic favorito ma più che il "2" piace...

Inutile dire che la qualificazione alla fase campionato della Champions League si decide adesso in Kazakistan dove il Kairat, nei tre turni preliminari precedenti, ha sempre vinto.

Ha iniziato con un 2-0 all’Olimpia Lubiana (dopo che all’andata era finita 1-1) per poi proseguire con 3-0 al Kuopio Ps (dopo che in trasferta era finita 2-0 per i finlandesi) e un 1-0 allo Slovan Bratislava (0-1 al ritorno ma qualificazione ai rigori).

Gli scozzesi in campionato sono a punteggio pieno e hanno realizzato, compreso il primo turno di Coppa di Scozia, 10 reti avendone incassata soltanto una. Adesso la situazione non ammette più attese.

Per accedere alla massima competizione continentale quella di oggi pomeriggio è una partita da vincere. E per farlo entrambe le squadre dovranno andare in rete.

Il Kairat, è stato appena detto, finora in casa è riuscito sempre in questa impresa, il Celtic è rimasto a secco soltanto all’andata di questa sfida.

Per le quote (e sotto il profilo tecnico) il Celtic parte con i favori del pronostico ma, visto che il Goal paga anche qualcosa in più rispetto al 2, potrebbe essere il caso di guardare anche in questa direzione.

Almeno una rete per parte si gioca a 1.71 su Cplay e Begamestar, a 1.70 su Eurobet e a 1.66 su Bwin.