Pronostico Sturm Graz-Bodo Glimt, la logica suggerisce...

Tutto sembra deciso invece nella sfida tra Sturm Graz e Bodo Glimt . La legge dell’Aspmyra Stadion anche stavolta non ha perdonato. I norvegesi hanno infatti liquidato la pratica dell’andata battendo con un sonoro 5-0 gli avversari austriaci che adesso, a meno di un miracolo, sembra debbano salutare la Champions League ancor prima di averne annusato il profumo.

Match da Over 2,5? Ecco le quote dei bookie

Lo Sturm Graz, infatti, è entrato in gioco in questi preliminari soltanto la settimana scorsa e, dopo 180 minuti, torna da dove è venuto con pochissima gloria. In casa il Bodo non perdona ma lontano dal suo stadio spesso non si esprime allo stesso livello.

Nella scorsa edizione della Europa League, ricordando solo la fase a eliminazione diretta, ha perso in trasferta contro Twente, Olympiakos e Lazio ribaltando poi in casa il risultato con l’unica eccezione del Tottenham contro cui, in semifinale è andato ko sia all’andata che al ritorno).

La logica suggerisce l’Over 2,5: un esito offerto a 1.46 da Cplay e Begamestar, a 1.45 da Planetwin.