Pronostico Benfica-Fenerbahce, impresa Mourinho? Ecco cosa dicono le quote

L’ultimo biglietto per la fase campionato della Champions se lo giocano Benfica e Fenerbahce dopo che all’andata, in Turchia, il match si è chiuso a reti inviolate. Tutto si decide quindi mercoledì sera a Lisbona in una sfida delicatissima che però vede i portoghesi chiaramente favoriti per la vittoria finale .

Chi vincerà il match? I bookie hanno le idee chiare

La prima cosa da sottolineare riguarda le esibizioni ufficiali delle “Aquile” in questo avvio di stagione. Sei gare disputate con 5 vittorie e il pareggio di Istanbul di sette giorni fa con 9 reti realizzate e nessuna subìta.

Il Fenerbahce di Mourinho in trasferta non brilla. Ha perso l’andata con il Feyenoord nel turno precedente e non è andato oltre lo 0-0 in campionato sul campo del modesto Goztepe per cui appare difficile, nonostante nel calcio tutto sia possibile, che riesca a fare risultato al Da Luz.

In sintonia con le quote sono i portoghesi a meritare i favori del pronostico con il segno 1 che ha le migliori chances di farsi vedere.

Il successo del Benfica è offerto a 1.61 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Elabet e Sisal.