Pronostico Qarabag-Ferencvaros, profumo di Champions per i sorprendenti azeri

Probabilmente all’inizio di questi preliminari non ci credevano neanche loro ma adesso, gli azeri del Qarabag , sono davvero a un passo dal traguardo prestigioso della fase campionato della Champions League .

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

Dopo aver fatto fuori Shelbourne e Shkendija il Qarabag si è superato sette giorni fa andando a vincere in Ungheria, contro il Ferencvaros, per 3-1 capovolgendo nel secondo tempo il risultato.

Al termine della prima frazione di gioco, infatti, gli azeri erano sotto per 1-0 ma poi gli ungheresi sono spariti e sono venuti fuori loro, pareggiando prima le sorti dell’incontro al 50’ passando poi in vantaggio al 67’ per poi mettere in cassaforte il risultato a 5’ dalla fine.

Il Ferencvaros arrivava a questo playoff dopo aver eliminato Noah e Ludogorets vincendo comunque sempre in casa e adesso, dopo il ko dell’andata, la qualificazione si è messa in salita, anzi anche qualcosa di più.

Con l’1-3 di partenza gli ungheresi non hanno molto da perdere e, come unica possibilità, hanno quella di provare ad andare in rete il più possibile.

Il Qarabag, dal canto suo, non starà certo a guardare. Quasi tutti i titolari hanno riposato nel primo match di campionato (perso sabato scorso) proprio per essere al meglio in questi 90 minuti decisivi.

Il Goal non dovrebbe tradire le attese e si può giocare a 1.64 su Cplay e Begamestar, a 1.65 su Elabet e Sisal.