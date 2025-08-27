Playoff Conference League, il pronostico di Mainz-Rosenborg

Se si esclude la doppia vittoria contro i lituani del Banga nel turno in cui è iniziata la sua partecipazione a questi preliminari di Conference League l’avvio di stagione del Rosenborg è stato caratterizzato da qualche alto e molti bassi (in campionato è quinto a 12 punti dalla vetta). Nonostante ciò, nell’andata di questo playoff, i norvegesi sono riusciti, contro ogni previsione, a superare 2-1 il Mainz.
Vince il Mainz? Le quote dei bookie per il segno 1
Un risultato che alla vigilia avevano ipotizzato in pochi ma che, probabilmente, risente della differenza di preparazione tra le due formazioni.
La stagione del Rosenborg è iniziata a fine marzo mentre i tedeschi hanno giocato la loro prima gara ufficiale il 18 agosto battendo, in Coppa di Germania, il Dresda 1-0.
Anche l’esordio di sabato scorso in Bundesliga per il Mainz non è stato felicissimo avendo perso in casa 0-1 contro il Colonia.
Vale la pena ricordare, però, che sette giorni fa al Lerkendal Stadion di Trondheim l’undici tedesco era passato in vantaggio al 26’ con Amiri per poi subire il pareggio a fine primo tempo su rigore e incassare la rete del ko al 90’.
Giovedì sera non ci sarà però più spazio per riflessioni o considerazioni, o si vince (e ci vogliono anche due reti di scarto) oppure per il Mainz quest’anno niente Europa.
Sulla carta i mezzi per riuscire nell’impresa non mancano e allora, in sintonia con le quote, il segno 1 sembra obbigato.
La vittoria dei tedeschi è offerta a 1.38 da Cplay e Begamestar, a 1.40 da Elabet e Sisal.