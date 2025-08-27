Playoff Conference League, il pronostico di Mainz-Rosenborg

Se si esclude la doppia vittoria contro i lituani del Banga nel turno in cui è iniziata la sua partecipazione a questi preliminari di Conference League l’avvio di stagione del Rosenborg è stato caratterizzato da qualche alto e molti bassi (in campionato è quinto a 12 punti dalla vetta). Nonostante ciò, nell’andata di questo playoff, i norvegesi sono riusciti, contro ogni previsione, a superare 2-1 il Mainz.