Pronostico Fiorentina-Polissya, segna Dzeko? Le quote

L’esordio in trasferta nel playoff di Conference League per la Fiorentina si è chiuso in maniera molto positiva.

Segna Dzeko? Quanto vale per i bookie il gol dell'ex Roma

Due reti nella prima mezz’ora avevano già indirizzato il match nella giusta direzione con la terza rete nella ripresa (dopo che Kean si era fatto espellere al 43’) a chiudere i giochi e, praticamente, a estromettere dalla competizione il Polissya Zhytomyr, squadra ucraina generosa ma nettamente inferiore sotto il profilo tecnico.

La scaramanzia vorrebbe diversamente ma ai viola si può già cominciare a dire “Forza, si ricomincia”, con un altro 1 (quello probabile di giovedì sera) il quarto tentativo di assalto a questo trofeo sta per iniziare.

Il successo dei toscani vale 1.20 per Cplay, Begamestar e Lottomatica mentre il 2 paga fino a 10 volte la puntata.

Con Kean squalificato dovrebbe trovare spazio nell'undici di partenza Edin Dzeko, a caccia del suo primo gol in maglia viola. Il sigillo dell'ex Roma vale circa 1.80.