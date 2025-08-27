Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
Leggi il giornaleABBONATI

Pronostico Fiorentina-Polissya, segna Dzeko? Le quote

Toscani ad un passo dalla loro quarta avventura in Conference League dopo il netto successo per 3-0 dell'andata
2 min
DzekoFiorentinaConference League
Pronostico Fiorentina-Polissya, segna Dzeko? Le quote© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

L’esordio in trasferta nel playoff di Conference League per la Fiorentina si è chiuso in maniera molto positiva.

Segna Dzeko? Quanto vale per i bookie il gol dell'ex Roma

Due reti nella prima mezz’ora avevano già indirizzato il match nella giusta direzione con la terza rete nella ripresa (dopo che Kean si era fatto espellere al 43’) a chiudere i giochi e, praticamente, a estromettere dalla competizione il Polissya Zhytomyr, squadra ucraina generosa ma nettamente inferiore sotto il profilo tecnico.

La scaramanzia vorrebbe diversamente ma ai viola si può già cominciare a dire “Forza, si ricomincia”, con un altro 1 (quello probabile di giovedì sera) il quarto tentativo di assalto a questo trofeo sta per iniziare.

Il successo dei toscani vale 1.20 per Cplay, Begamestar e Lottomatica mentre il 2 paga fino a 10 volte la puntata.

Con Kean squalificato dovrebbe trovare spazio nell'undici di partenza Edin Dzeko, a caccia del suo primo gol in maglia viola. Il sigillo dell'ex Roma vale circa 1.80.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse