Pronostico Cremonese-Sassuolo, sfida tra neopromosse: ecco cosa giocare

Ritorno in Serie A contro avversari tra i più qualitativi e esito opposto per Cremonese e Sassuolo che si affrontano venerdì pomeriggio nel primo degli anticipi della massima serie in programma.

Segnano entrambe? Le quote dei bookie per l'esito Goal

I grigiorossi hanno battuto 2-1 il Milan mostrando il meglio di sè e mettendo in evidenza le lacune ancora esistenti dei rossoneri mentre il Sassuolo ospitava i campioni in carica del Napoli al Mapei Stadium e ha chiuso con un ko (0-2).

Umore differente anche per quanto riguarda l’esordio in Coppa Italia dove, stavolta i neroverdi sorridono (eliminato 1-0 il Catanzaro) e i lombardi masticano amaro (essendo usciti ai rigori contro il Palermo).

Il passato, seppur recente, però adesso non conta (o conta pochissimo) visto che in palio ci sono tre punti importanti per entrambe le formazioni. L’attacco del Sassuolo, con Berardi, Pinamonti e Laurientè, è di primissima qualità anche se sabato scorso è rimasto all’asciutto contro la rocciosa difesa partenopea.

La Cremonese non dispone di un tridente del genere ma ha comunque armi affilate per bucare i portieri avversari.

La posta in palio è altissima (6 punti in 2 partite sarebbero un tesoro inestimabile per Nicola e i suoi ragazzi ma lasciare lo zero in classifica sarebbe altrettanto fondamentale per gli emiliani) per cui, probabilmente, è il Goal l’esito su cui potrebbe convenire puntare.

Almeno una rete per parte si gioca a 1.73 su Cplay e Begamestar, a 1.70 su Sisal.