Pronostico Reggiana-Empoli, per i bookie è sfida da Under 2,5 ma...

Anche in Serie B venerdì sera va in scena un anticipo con la Reggiana che riceve l’ Empoli . Gli amaranto sono reduci da un esordio negativo (1- 2) in casa del Palermo mentre l’ Empoli ha liquidato agevolmente (3-1) la pratica Padova dando un segnale forte alle altre partecipanti al torneo cadetto.

Comparazione quote: Over 2,5

Per recitare il ruolo di squadra che vuole subito tornare in A c’è però bisogno di confermare prestazioni e risultati a cominciare dalla trasferta a Reggio Emilia di stasera contro una formazione ospitata al Castellani soltanto un paio di settimane fa (era il primo turno della Coppa Italia) e, seppur ai rigori (1-1 il risultato finale), subito estromessa dalla competizione.

A Ferragosto i meccanismi erano ancora da oliare ma adesso è anche completata la fase di rodaggio e l’Empoli potrebbe concedere il bis.

Per le quote si parte infatti con il 2 (anche se vale ben più del doppio) ma, in controtendenza proprio rispetto alle quote (che suggeriscono l’esito opposto), si potrebbe considerare l’Over 2,5.

Almeno tre reti totali si giocano a 2.12 su Cplay e Begamestar, a 2.10 su Planetwin e a 2.08 su Betsson.