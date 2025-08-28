Tuttosport.com

Pronostico Valencia-Getafe, che avvio di campionato per gli ospiti!

Due trasferte e sei punti in classifica per i madridisti, di scena venerdì sera al Mestalla
2 min
ValenciaGetafequote
Pronostico Valencia-Getafe, che avvio di campionato per gli ospiti! © EPA

Riflettori puntati sulla Liga che propone un paio di anticipi come antipasto della terza giornata. Il secondo, quello delle 21.30, vede di fronte Valencia e Getafe con i padroni di casa che hanno conquistato soltanto un punto in 180 minuti e la formazione ospite invece a punteggio pieno (e quindi prima in classifica insieme a Villarreal, Barcellona, Real Madrid e Athletic Bilbao).

Al Mestalla l'esito che si lascia preferire è...

Il Valencia ha esordito pareggiando con la Real Sociedad ma ha poi perso di misura (0-1) contro l’Osasuna mentre il Getafe ha battuto, in sequenza e realizzando 2 reti in entrambe le partite, prima il Celta Vigo (2-0) e poi il Siviglia (2-1).
Le quote suggeriscono di guardare in direzione del segno 1 (offerto mediamente a 2.15) ma anche dell’Under 2,5 che, forse, è l’esito che si lascia preferire.

Un match con massimo due reti totali vale 1.40 per Cplay e Begamestar, 1.38 per Elabet e Lottomatica.

