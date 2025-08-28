Pronostico Valencia-Getafe, che avvio di campionato per gli ospiti!

Riflettori puntati sulla Liga che propone un paio di anticipi come antipasto della terza giornata. Il secondo, quello delle 21.30, vede di fronte Valencia e Getafe con i padroni di casa che hanno conquistato soltanto un punto in 180 minuti e la formazione ospite invece a punteggio pieno (e quindi prima in classifica insieme a Villarreal, Barcellona, Real Madrid e Athletic Bilbao).

Al Mestalla l'esito che si lascia preferire è...

Il Valencia ha esordito pareggiando con la Real Sociedad ma ha poi perso di misura (0-1) contro l’Osasuna mentre il Getafe ha battuto, in sequenza e realizzando 2 reti in entrambe le partite, prima il Celta Vigo (2-0) e poi il Siviglia (2-1).

Le quote suggeriscono di guardare in direzione del segno 1 (offerto mediamente a 2.15) ma anche dell’Under 2,5 che, forse, è l’esito che si lascia preferire.

Un match con massimo due reti totali vale 1.40 per Cplay e Begamestar, 1.38 per Elabet e Lottomatica.