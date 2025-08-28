Pronostico Lecce-Milan, Allegri favorito contro Di Francesco

Seconda giornata di Serie A che si apre con un paio di anticipi. Il secondo vede protagoniste Lecce e Milan . Un match fondamentale, soprattutto per i rossoneri .

Vince il Milan? Le quote dei bookie per il "2" rossonero

L’undici di Allegri ha steccato clamorosamente all’esordio, in casa, contro la Cremonese (1-2) e adesso, rispetto alle altre rivali (che hanno tutte vinto) è costretto già a inseguire.

I salentini hanno invece pareggiato a reti inviolate a Marassi contro il Genoa facendo anche registrare una leggera supremazia nel computo dei tiri (anche se nessuno nello specchio della porta) e dei calci d’angolo.

Per la cronaca vale la pena ricordare che i giallorossi hanno anche eliminato la Juve Stabia nel primo turno della Coppa Italia con il punteggio di 2-0 e con lo stesso risultato il Milan ha fatto fuori, nella medesima competizione, il Bari.

Le quote non hanno dubbi assegnando al 2 rossonero i favori del pronostico. Il blitz del Diavolo paga 1.72 su Cplay e Begamestar, 1.67 su Bet365 e 1.65 su Bwin.

In alternativa occhio all’Under 2,5, offerto a 1.71 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Sisal.