Pronostico Parma-Atalanta, sarà riscatto Juric? Ecco il parere dei bookie

Prima vittoria cercasi. Il Parma ha ceduto alla distanza contro la Juventus , per l' Atalanta di Juric solo un 1-1 contro il neopromosso Pisa . Chi vincerà la sfida del Tardini, in programma sabato alle 18.30? Ecco le quote dei bookmaker e il pronostico del match.

Atalanta favorita, ecco quanto paga il 2

Va detto subito che storicamente Parma-Atalanta è una sfida ricca di reti, quindi con Goal e Over 2,5 in vetrina. Tuttavia, i meccanismi di inizio stagione vanno oliati, i mister devono scegliere i loro uomini di fiducia e districarsi nell'insidiosa giungla del calciomercato che (soprattutto in questi ultimi giornidi trattative) può togliere e aggiungere giocatori.

A bocce ferme c'è una squadra indicata come favorita dagli operatori ed è l'Atalanta, che lo scorso anno vinse 3-1 al Tardini salvo poi perdere 3-2 a Bergamo.

Il blitz di Scamacca e compagni si gioca a 1.96 su Cplay e Begamestar, a 1.95 su Snai e Planetwin. Per il segno 1 del Parma l'offerta oscilla tra 3.60 e 4 volte la posta.

Da valutare l'esito "2 primo tempo o 2 finale" a quota 1.65: scommessa centrata se l'Atalanta chiude in vantaggio al 45' oppure se vince l'incontro.