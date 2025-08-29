Il pronostico di Palermo-Frosinone: missione continuità per Inzaghi e Alvini

Nell’ambito della seconda giornata di Serie B sono due le partite che più di tutte catturano l’attenzione. Si parte con Palermo-Frosinone, con i siciliani che hanno già superato il primo esame stagionale al “Barbera” come pure i laziali (2-0 all’Avellino al debutto), chiamati a resistere all’urto rosanero lontano dallo “Stirpe”. E non sarà facile.
Ecco come finirà la sfida del Barbera secondo i bookmaker
Per le quote sono favoriti gli uomini di Pippo Inzaghi, che all'esordio hanno battuto con merito, per 2-1, la Reggiana.
Il segno 1 si gioca a 1.94 su Cplay e Begamestar, a 1.92 invece su Betsson; praticamente la metà rispetto alla quota prevista per il “2”, che generalmente si trova a 4 sulle lavagne degli operatori.
In questa sfida sembra poter rappresentare un buon compromesso la combo 1X+Under 3,5: tradotto, Palermo imbattuto e massimo tre reti totali nell'incontro.
Questa opzione è offerta a 1.67 da Cplay e Begamestar, a 1.60 da Sisal.
In ottica marcatori, grande fiducia da parte dei bookmaker nei confronti di Pohjanpalo.
Il bomber finlandese ha subito timbrato il cartellino contro la Reggiana ed è il favorito numero uno a lasciare il segno in questa sfida: quota che si attesta sul 2.50.