Quote Serie A, seconda giornata: occhio al primo tempo di Genoa-Juventus

Come il Napoli anche la Juventus ha debuttato vincendo col risultato di 2-0, contro il Parma . I bianconeri domenica fanno visita al Genoa di Vieir a, avversario solido e mai facile da superare.

Primo tempo in parità? Le quote dei bookmaker

Una volta archiviato il Mondiale per club (Juve eliminata agli ottavi dal Real Madrid) la Vecchia Signora ha giocato cinque partite (quattro vittorie e un pareggio): in ciascuna di esse ha segnato esattamente due gol. Regola rispettata anche contro il Parma, con reti decisive di David e Vlahovic.

Il Genoa ha debuttato con uno 0-0 contro il Lecce, pur avendo cercato con maggior convinzione la vittoria rispetto ai salentini (per loro, zero tiri nello specchio della porta difesa da Leali).

I bookmaker si aspettano un incontro con poche reti e con al massimo una squadra a segno. Da valutare l’ipotesi di un primo tempo in parità: quota 2.03 per Cplay e Begamestar, 2.05 per Sisal.

Per la vittoria finale invece la Juve è in netto vantaggio: il 2 vale 1.88 per Cplay, 1.85 per Snai e 1.82 per BetFlag.