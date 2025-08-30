Pronostico Inter-Udinese, le quote lanciano Chivu verso il "bis"

Esordio da applausi per l' Inter di Chivu in campionato. Un 5-0 al Torino utile per partire col piede giusto e per guardare con ottimismo al prossimo impegno, sempre in casa, contro l' Udinese . Ecco quote e pronostico di Inter-Udinese , in programma domenica 31 agosto alle 20.45.

Inter in vantaggio al riposo? Ecco quanto paga l'1 primo tempo

Presto per dare giudizi "definitivi" ma di certo l'Inter vista contro i granata ha davvero convinto: Lautaro-Thuram show e ottima prova anche per il neo acquisto Sucic.

L'Udinese ha bisogno di tempo per digerire gli addii di pezzi pregiati come Lucca e Thauvin e non sembra quella di San Siro l'occasione adatta per aggiungere punti in classifica a quello conquistato contro il Verona (1-1).

Dello stesso avviso sono i bookmaker, con l'offerta del segno 1 che si attesta sull'1.33 mentre il 2 friulano rende circa 8.50 volte la posta.

Ci sta ipotizzare che l'Inter, come contro il Toro, possa andare in vantaggio già al riposo.

L'1 primo tempo si gioca a 1.73 su Cplay e Begamestar, a 1.80 su Elabet.