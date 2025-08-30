Torino-Fiorentina e Lazio-Verona, occhi puntati su Zapata e Zaccagni

My Combo: la sintesi su Torino-Fiorentina

Tanta voglia di rivalsa ma... concreto rischio di annullarsi a vicenda. Già, perchè il pareggio è il risultato che si è visto il maggior numero di volte nelle sfide di Serie A tra queste due squadre. Per questo, nella visione di My Combo SisalTipster è ipotizzabile un risultato di parità, domani, allo “Stadio Olimpico Grande Torino”. Equilibrio, spesso e volentieri, fa rima con “pochi gol”. Le ultime cinque sfide che hanno visto protagonisti viola e granata, infatti, sono tutte terminate con massimo due reti complessive a referto.

In una partita che si preannuncia sulla carta combattuta molto dipenderà dalle giocate dei singoli. Un nome su tutti: Duvan Zapata. Il colombiano sta cercando la migliore condizione dopo il grave infortunio che gli ha fatto saltare quasi interamente lo scorso campionato. Come medicina per il morale ci sono i sei gol segnati in carriera contro la Fiorentina. Può essere lui uno dei protagonisti del match. Dal naufragio del Meazza non si è salvato neanche Saul Coco, uno dei più affidabili nella difesa del Torino.

Il centrale di Marco Baroni passa da Lautaro-Thuram a Kean... e compagnia. E potrebbe pagare lo “stress” con un cartellino, giallo o rosso.

In sintesi, ecco la visione My Combo di Torino-Fiorentina secondo SisalTipster:

1) Pareggio 2) Meno di tre gol realizzati 3) Zapata a segno 4) Saul Coco ammonito.

Domenica sera, alle 20.45, sarà la volta di Lazio-Verona. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono chiamati a riscattare il ko di Como (0-2), proseguendo la striscia positiva contro l’Hellas: quattro vittorie biancocelesti e tre pareggi nel periodo considerato.

My Combo: la sintesi su Lazio-Verona

Per questo motivo, il punto di partenza della My Combo SisalTipster elaborata per questa sfida è il successo biancoceleste. In due degli ultimi precedenti con la Lazio gli scaligeri non sono riusciti a segnare. Sarri pretenderà la massima attenzione dai suoi dopo la sconfitta in riva al lago di Como e per la premiata ditta Sarr-Giovane non sarà facile trovare la via del gol. Il secondo step della My Combo SisalTipster prevede che almeno una rete resterà inviolata allo stadio Olimpico di Roma.

Contro il Como, Mattia Zaccagni è stato costretto a numerosi ripiegamenti difensivi (anche un giallo per lui), snaturando un po’ le sue caratteristiche.

Il capitano biancoceleste, grande ex della sfida, in carriera ha preso parte a sette gol (tre reti e quattro assist) contro l’Hellas. Il numero “dieci” si candida prepotentemente a farsi notare con “gol o assist” contro gli uomini di Zanetti.

La Lazio ha chiuso il campionato di Serie A 2024/25 come capolista in fatto di calci d’angolo battuti. L’assedio biancoceleste al fortino scaligero dovrebbe far sì che il conteggio dei corner di marca biancoceleste sia pari o superiore agli otto.

Riassumendo, ecco la visione My Combo di Lazio-Verona secondo SisalTipster:

1) Vittoria Lazio 2) Segna solo una squadra 3) Zaccagni protagonista con gol o assist 4) Lazio calcia almeno otto corner.