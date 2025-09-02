La Juventus può vincere lo scudetto? Ecco il parere dei bookmaker

La sosta per gli impegni delle nazionali offre alle squadre di Serie A (e non solo) l’occasione per ricaricare le batterie e stilare i primi bilanci dopo 180 minuti di campionato.

Una pausa utile anche per esaminare le quote scudetto: ecco chi è favorito secondo i bookmaker.

Chi vince lo scudetto? Ecco il parere dei bookie

Il Napoli, con due vittorie ottenute contro Sassuolo e Cagliari, consolida il suo status di favorito per la vittoria dello scudetto. Quota 2.30 per il bis di Conte su Cplay e Begamestar, 2.25 su Sisal.

Prima alternativa resta l’Inter di Chivu a dispetto del passo falso commesso contro l’Udinese. Il trionfo dei nerazzurri è quotato a 4 da Cplay e Begamestar, a 3.70 da Elabet.

Tra le capolista c’è anche la Juventus che ha adottato lo stesso “modus operandi” del Napoli: tre gol fatti, zero al passivo. Il tricolore ai bianconeri di Tudor, a punteggio pieno dopo due giornate e rinforzatisi sul mercato con gli arrivi in extremis di Zhegrova e Openda, è un’eventualità da 7/7.50 volte la posta.

A conservare delle chances di primo posto, secondo gli operatori, ci sono poi Milan e Roma che si giocano rispettivamente a 8.50 e a 9.

Lontanissima invece l’Atalanta, bancata a 40 da Elabet, a 50 da Cplay e Begamestar, addirittura a 66 da Sisal.