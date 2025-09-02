Qualificazioni Mondiali, gruppo J: il pronostico di Kazakistan-Galles

Il gruppo J delle qualificazioni Mondiali si è portato decisamente avanti col lavoro. Basti pensare che per il Galles quello di giovedì pomeriggio (ore 16) sarà il quinto impegno in questo percorso mentre il Kazakistan, suo prossimo avversario, gioca la quarta partita.
Vince il Galles? Ecco le migliori quote per il "2"
I “Draghi Rossi” hanno messo da parte sette punti, frutto del successo casalingo contro i kazaki (3-1), del 3-0 sul Liechtenstein e del pareggio esterno (1-1) con la Macedonia del Nord.
Tanti applausi per il Galles ma zero punti nella trasferta di Bruxelles contro il Belgio: uno spettacolare 4-3 in cui l’ultima parola è stata del “napoletano” De Bruyne.
Quel ko ha messo fine all’imbattibilità del Galles che durava da ben nove partite: cinque vittorie e quattro pareggi. Unico neo: l’ultimo successo esterno dei gallesi risale a un anno fa, contro il Montenegro in Nations League. Tornare a fare bottino pieno lontano da casa sarebbe fondamentale per restare in orbita primo posto.
Il Kazakistan ha perso 0-1 l’ultima gara giocata a giugno contro la Macedonia del Nord e pochi giorni prima aveva rimediato una sonora batosta dalla Bielorussia in amichevole.
Sulla carta, e per le quote, ci sono tutti i presupposti per puntare sul “2”, reperibile a 1.53 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.52 su Netwin e William Hill, a 1.50 su BetFlag.