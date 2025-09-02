Pronostico Liechtenstein-Belgio, per i bookie sarà goleada ma i numeri...

Ancora più delineate le gerarchie nell’altro match del gruppo J , Liechtenstein-Belgio . La “Cenerentola” del girone ha collezionato tre sconfitte nelle sue prime tre partite giocate e di gol segnati neanche l’ombra (otto quelli incassati).

Quanti gol in partita? Occhio alle quote dell'Over 4,5

Il Belgio di Rudi Garcia ha debuttato in questo girone con un mezzo passo falso, ovvero pareggiando 1-1 in casa della Macedonia del Nord. Poi è arrivato il sopra citato 4-3 ai danni del Galles, a confermare che la difesa dei “Diavoli Rossi” è ben lontana dall’essere imperforabile.

In presenza di un Liechtenstein che nelle ultime dieci partite è rimasto a secco ben sette volte, il Belgio dovrebbe tornare a far registrare vittoria e clean sheet.

Curiosità, è dal 26 marzo 2023 che un match del Liechtenstein non finisce con almeno cinque reti totali.

Per i bookie l’Over 4,5 è piuttosto probabile: vale 1.58 per Cplay e Begamestar, 1.61 per Bwin e 1.75 per Snai.