Qualificazioni Mondiali, girone sudamericano: il pronostico di Argentina-Venezuela

Argentina favorita, ecco cosa giocare

Tre nazionali sono già qualificate, si tratta di Argentina, Ecuador e Brasile. In corsa c’è anche il Venezuela, che al momento occupa la 7ª posizione che vale lo spareggio intercontinentale.

Per la “Vinotinto” sarà tuttavia un’impresa migliorare la sua classifica: a due partite dalla fine infatti ha 4 punti in meno rispetto alla Colombia, una differenza reti di -4 (a fronte del +4 dei Cafeteros) e un impegno, il prossimo, a dir poco complicato contro l’Argentina.

Vero, come detto l’Albiceleste è già qualificata. Ma fare risultato contro una nazionale che in casa ha uno score di sei vittorie, un pareggio e una sconfitta (0-2 con l’Uruguay) è molto difficile.

Tanto più se si considera che il Venezuela nelle otto trasferte giocate in queste qualificazioni ha raccolto solo due punti, segnando 6 reti e incassandone 17.

I favori del pronostico sono tutti per l’Argentina, con l’1 proposto a 1.21 da Cplay e Begamestar, a 1.20 da Snai e a 1.18 da BetFlag. Il “2” oscilla tra quota 11 e 13.

Il Venezuela ha in scia un triplo No Goal, striscia preceduta però da ben sei Goal di fila. E all’andata Venezuela-Argentina finì 1-1.

Rischioso ma ben pagato il Goal, in lavagna a 2.16 su Cplay e Begamestar, a 2.10 su Sisal. In alternativa, occhio all’esito “Multi chance” Goal o Over 2,5.