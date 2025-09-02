Olanda-Polonia: precedenti, migliori quote e pronostico

Segnano entrambe? Quanto vale il Goal per i bookie

I padroni di casa hanno esordito battendo la Finlandia per 2-0 e poi hanno superato a pieni voti l’esame Malta per 8-0.

La Polonia invece prima di perdere contro la Finlandia per 2-1 aveva fatto bottino pieno contro Lituania (1-0) e Malta (2-0).

Le quote sono tutte per la nazionale olandese, il segno 1 al triplice fischio dell’arbitro è offerto a 1.24 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 3.70.

Da segnalare che l’Olanda ha sempre segnato esattamente due reti nei precedenti quattro incontri disputati contro la Polonia.

Di questi quattro match ben tre sono terminati con entrambe le porte violate. L’esito Goal è pagato 2.15 da Bwin, 2.18 da Betsson e Cplay.

Da tenere in considerazione, in sede di pronostico su Olanda-Polonia, l’Over 1,5 Casa, ovvero Olanda che segna due o più gol.