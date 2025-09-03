Tuttosport.com

Colombia-Bolivia è come una finale: ecco il pronostico

L'analisi della sfida in programma a Barranquilla, fondamentale per entrambe le nazionali in ottica qualificazione ai Mondiali
2 min
ColombiaBoliviapronostico
Colombia-Bolivia è come una finale: ecco il pronostico© EPA

Per la Colombia la sfida con la Bolivia può essere quella decisiva per staccare il pass per i Mondiali. Ma che fatica! Basti pensare che nell’ultimo anno i “Cafeteros” hanno giocato dieci partite in queste qualificazioni, vincendo solo contro Cile e Argentina. Per il resto, tre pareggi (nelle ultime tre gare giocate) e ben quattro sconfitte che hanno fatto scivolare la nazionale di Nestor Lorenzo al sesto posto in classifica.

Sfida con almeno tre reti? Le quote dei bookie

Per la Bolivia, ottava a meno 5 dalla Colombia, questa è davvero l’ultima chiamata. Serve una vittoria per poi giocarsi tutto all’ultima giornata, in casa contro il Brasile.

La Bolivia ha battuto 2-0 il Cile nell’ultimo match giocato a giugno, in precedenza aveva racimolato due punti in cinque gare.

Segno 1 assai probabile per i bookie, come pure l’Over 2,5. Un esito centrato dalla Bolivia in 10 delle 16 partite fin qui disputate: nessuno ha “fatto meglio” da questo punto di vista.

L'Over 2,5 si gioca a 1.44 su Cplay e Begamestar, a 1.43 su Snai e NetBet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA