Pronostico Brasile-Cile, Ancelotti favorito anche senza i big

Brasile a segno da due a quattro volte? Ecco le quote

I numeri da trasferta della Roja sono simili a quelli del Perù: un pareggio e sei sconfitte, un solo gol fatto e 17 al passivo. Tradotto, zero speranze di staccare il pass per i Mondiali. La Seleçao invece gioca con la serenità di chi ha già centrato il traguardo. Per Ancelotti, privo delle stelle Neymar e Vinicius, il “test” sarà utile per confermare i progressi della sua difesa, che a giugno (nelle prime due esibizioni con il tecnico italiano in panchina) non ha concesso gol a Ecuador (0-0 esterno) e Paraguay (1-0 casalingo).

Per le quote il Brasile viaggia spedito verso il sesto successo consecutivo negli scontri diretti con il Cile.

L’1 vale un premio inevitabilmente contenuto e allora si può guardare in altre direzioni. Il Multigol Casa 2-4, offerto a 1.52 da Cplay e Begamestar, a 1.55 da Elabet.

L'Over 2,5 è ritenuto più probabile rispetto all'Under: quota 1.70 il primo esito, 2 il secondo.