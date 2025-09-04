Serie A, scommesse da Oscar: le quote su miglior assistman, miglior portiere e...

I bookmaker , un po' come succede agli Oscar, fanno le nominations. Ovvero, gioco aperto su tipologie di scommessa come " Miglior portiere della Serie A 2025/26 ", premio vinto lo scorso anno dal romanista Mile Svilar . Ecco allora chi sono i favoriti per ottenere il riconoscimento.

Miglior portiere, la prima scelta dei bookie è...

Stagione 2020/21 e 2021/22: a vincere il premio come Miglior portiere della Serie A è stato il guardiano della porta rossonera: prima Donnarumma, poi Maignan.

E i bookie credono che sarà proprio il portiere francese ad assicurarsi il riconoscimento al termine del campionato 2025/26: la quota si attesta sul 3.50.

Alle sue spalle c'è Svilar, che come detto è stato premiato MVP tra i portieri lo scorso anno e una sua riconferma è quotata a 5.

Terzi in ordine di preferenza lo juventino Di Gregorio e l'interista Sommer, a 6, mentre Meret e Milinkovis-Savic del Napoli pagano 7.50 volte la posta.

MVP della Serie A, favorito un argentino

Dal miglior portiere al miglior giocatore in assoluto del campionato. Qui si cerca l'erede di Scott McTominay, l'alfiere dello scudetto contiano al Napoli.

Il centrocampista scozzese figura tra i favoriti ma non è, almeno secondo gli operatori, la prima scelta in assoluto. Il "bis" di McTominay vale 7.50 per Cplay, Begamestar e Sisal.

A precedere il giocatore del Napoli (offerto alla stessa quota di Leao, 7.50) c'è solo un giocatore ed è Lautaro Martinez, MVP della Serie A 2023/24.

L'ipotesi che sia l'argentino il vincitore di questo premio vale 6.50 per Cplay, Begamestar, 6 per Sisal. A 9 un altro argentino, Nico Paz, un candidato forte anche in un'altra particolare scommessa...

Re degli assist: Nico Paz contro KDB

Sei gol e nove assist lo scorso anno, una delizia per gli occhi come delizioso è stato l'assist per il gol di Douvikas all'esordio contro la Lazio.

Stiamo parlando di Nico Paz, gioiello del Como di Fabregas. I bookie credono che il fantasista batterà la concorrenza, compreso il maestro di questa specialità, ovvero Kevin De Bruyne.

Vale 6 l'ipotesi che sia Nico Paz il miglior uomo assist del campionato, dietro di lui appunto il belga quotato a 7.50. Tra i papabili, entrambi a 9, Zaccagni e Leao.

Paga 12 volte la posta Yildiz, 16 invece Paulo Dybala.