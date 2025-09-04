Pronostico Slovenia-Svezia, che quota per la vittoria di Gyokeres e compagni

Sono 4 le squadre inserite nel gruppo B di qualificazioni ai prossimi Mondiali e se si prova a escludere il Kosovo (perché sulla carta più debole) restano 3 le nazionali che si contendono i due biglietti per la più prestigiosa competizione continentale. Se poi si prova ad assegnare alla Svizzera il ruolo di favorita per il primo posto (che garantisce la qualificazione diretta) ecco che restano in due, Slovenia e Svezia, a giocarsi la piazza d’onore per arrivare a giocarsi gli spareggi che potrebbero permettere di andare in Canada, Messico e Stati Uniti per la fase finale del Mondiale .

Svezia, il "2" è ben pagato

Con questa premessa appare evidente che Slovenia-Svezia di venerdì sera, match d’esordio per entrambe, assume subito un’importanza notevole nell’economia di una possibile qualificazione.

La Slovenia, dopo aver battuto soltanto il Kazakistan nel suo girone della League B della Nations League si è salvata dalla retrocessione battendo ai supplementari, dopo due modesti 0-0, la Slovacchia. Nelle due amichevoli successive ha superato Lussemburgo (1-0) e Bosnia (2-1) ma si trattava di avversari non certo irresistibili e, per di più, di gare senza alcuna posta in palio.

La Svezia, al contrario, era inserita nello stesso gruppo, in League C, della Slovacchia e ha pareggiato contro Lobotka e compagni (2-2) in trasferta e si è imposta, in casa, 2-1 al ritorno. Con questi risultati, più quelli tutti positivi, contro Estonia e Azerbaijan, gli scandinavi hanno vinto il loro gruppo di Nations League guadagnandosi la promozione in League B.

Nelle quattro amichevoli a seguire è arrivato un ko nella prima (di misura contro il Lussemburgo) a cui hanno fatto seguito 3 vittorie consecutive contro Irlanda del Nord, Ungheria e Algeria.

Alla luce di questi risultati (e considerando un po’ tutto il rendimento recente) è evidente che la Svezia merita sulla carta i favori del pronostico.

Il 2 è pagato 2.23 da Cplay e Begamestar, 2.15 da BetFlag e 2.10 da Snai. Si tratta però della primissima gara di qualificazione e sarà importante, per entrambe, non perderla. Si giocherà cercando di non correre rischi e, a prescindere se la nazionale gialloblù riuscirà a confermare le attese forse è l’Under 2,5 l’esito che si lascia preferire.

Una sfida con massimo due reti totali vale 1.62 per Cplay, Begamestar e LeoVegas, 1.60 per Bwin.