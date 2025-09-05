Pronostico Ucraina-Francia, per i bookie sono favoriti i Bleus ma i precedenti...

Primo tempo in parità? Il rischio c'è ma la quota...

Sulla carta i transalpini non hanno rivali in questo girone a quattro squadre in cui rientrano anche Islanda e Azerbaigian. Le incognite sulla condizione fisica, visto il periodo, sono tuttavia molte.

Le due nazionali non giocano un match da giugno e, con una lunga stagione alle porte, la prospettiva di attivare la “modalità risparmio” potrebbe attrarre più di un giocatore.

Chiaramente l’impegno va onorato, soprattutto se ti chiami “Francia” e hai in squadra un fenomeno come Kylian Mbappé. Il campione del Real Madrid, che a giugno ha siglato il cinquantesimo gol con la maglia della nazionale, ha aperto le danze nel 2-0 della sua Francia alla Germania nella finale per il terzo posto della Nations League.

Nello stesso periodo l’Ucraina giocava amichevoli contro Canada e Nuova Zelanda con alterne fortune. A marzo, invece, i gialloblù hanno sfidato il Belgio nello spareggio di Nations League che alla fine ha “salvato” i Diavoli Rossi, capaci di ribaltare l’1-3 dell’andata vincendo 3-0 al ritorno.

La superiorità tecnica dei Bleus è fin troppo evidente e si vede anche in lavagna. Il successo della Francia è proposto a 1.38 da Cplay e Begamestar, a 1.37 da William Hill e a 1.35 da BetFlag e Snai. Il pareggio (che si è visto, curiosità, negli ultimi due precedenti del 2021 valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2022) è in lavagna a 4.65, l'1 vale circa 8 volte la posta.

Dunque Francia favorita e sia chiaro, con quell’arsenale a disposizione la squadra di Deschamps può dilagare praticamente contro qualsiasi nazionale al mondo.

L’orgoglio ucraino tuttavia non va sottovalutato e, almeno per i primi 45 minuti, la sfida potrebbe restare in parità. L’offerta prevista per l’X primo tempo è di 2.40 su Cplay e Begamestar, 2.33 invece su Elabet.