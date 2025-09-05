Pronostici qualificazioni Mondiali, Lettonia-Serbia: Nicolato come Calzona? Ecco le quote

Dopo Francesco Calzona, che con la sua Slovacchia ha battuto 2-0 la Germania, c'è un altro italiano cerca fortuna all’estero. Si tratta del CT Paolo Nicolato, che sta tentando l’impresa di qualificare, per la prima volta nella storia, la sua Lettonia alla fase finale di un Campionato Mondiale di calcio.
Under 2,5 oppure Over? I numeri dicono...
Nel gruppo K si lotta di fatto per la seconda poltrona, visto che l’Inghilterra sembra di un livello superiore e quindi irraggiungibile.
La Lettonia ha 4 punti in classifica con tre gare giocate, gli stessi della Serbia (due partite in archivio) che ospiterà domani pomeriggio a Riga.
La nazionale allenata da Dragan Stojkovic si presenta con un discreto biglietto da visita a questo importante incontro: è imbattuta da sei partite consecutive (due vittorie e quattro pareggi) e in quattro di queste ha chiusocon la porta imbattuta.
La Lettonia, che per la prima volta nella sua storia affronta la Serbia, ha pareggiato per 1-1 con l’Albania l’unica gara interna del girone fin qui disputata.
Dato in comune: cinque delle ultime sette partite giocate dalle due nazionali sono terminate con messimo due reti complessive.
Un altro Under 2,5 è offerto a 1.98 da Cplay e Begamestar, a 1.97 da LeoVegas. Quota di poco superiore rispetto a quella prevista per l’Over, che i bookie ritengono un po’ più probabile.
Tra gli esiti “alternativi” occhio al Multigol 1-2, reperibile mediamente a 1.60.