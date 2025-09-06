Serie A, Lautaro Martinez segna più di 20 gol? I bookie ci credono. Kean invece...

Il campionato di Serie A si ferma, la fantasia dei bookmaker no. Nella vasta gamma delle scommesse Antepost spicca anche la proposta " Under/Over gol giocatore nel torneo ". Occorre pronosticare, per ogni giocatore, se supererà o meno la soglia prestabilita da ciascun operatore. Pronti per partire? Il primo candidato è Paulo Dybala .

Dybala-Lautaro-Nico Paz: gol a ritmo di tango

Tredici gol e nove assist nella Serie A 2023/24, bottino che nel 2024/25 complici gli infortuni è sceso a 6 reti (più 3 assist). Paulo Dybala resta la guest star anche nella nuova Roma di Gasperini. Ma quanti gol potrà segnare la Joya in questo campionato? Nella linea fissata a 9,5 i bookie propendono per l'opzione Under, a 1.70, mentre l'Over è offerto a 2. Detto altrimenti, più probabile per gli operatori che l'argentino non raggiungerà la doppia cifra in fatto di esultanze.

Da un argentino all'altro, Nico Paz. Il fantasista del Como ha già timbrato il cartellino contro la Lazio, muovendo il primo passo verso il superamento del limite fissato a 8,5 dai bookmaker. L'ipotesi che Nico Paz chiuda il torneo con 9 o più centri vale 1.85 per Cplay e Begamestar, 1.75 invece per Sisal.

Nel caso di Lautaro Martinez le soglie fissate dagli operatori variano e, visto il valore del giocatore, si alzano fino al 20,5 di Cplay, Begamestar e Netbet. Sulle rispettive lavagne la scelta Over 20,5 gol di Lautaro è proposta a 1.85.

Kean ne fa almeno 18? Bookie scettici

Per Moise Kean un campionato, quello scorso, da 19 gol. Un exploit che difficilmente, secondo i bookie, il bomber della Fiorentina riuscirà a replicare.

L'esito Over 17,5 gol rende 3 volte la posta, scommessa centrata se Kean segna almeno 18 gol in Serie A.

Più probabile che McTominay, MVP dello scorso campionato, raggiunga o superi la soglia delle 12 reti. La quota assegnata a questa eventualità è pari al doppio della posta.