Ungheria-Portogallo, Ronaldo ancora a segno? Ecco le quote

I lusitani sono favoriti a Budapest nel secondo match delle qualificazioni Mondiali
2 min
PortogalloRonaldoquote
Ungheria-Portogallo, Ronaldo ancora a segno? Ecco le quote© EPA

Prima partita nel gruppo F di qualificazione ai prossimi Mondiali di Canada, Usa, Messico e Portogallo che vince 5-0 in Armenia mentre Irlanda e Ungheria pareggiano 2-2 a Dublino.

Portogallo favorito: quanto paga un gol di Ronaldo

Morale? Via subito libera per Cristiano Ronaldo e compagni che si attestano già in vetta alla classifica del girone puntando decisi alla qualificazione diretta.

Il secondo impegno per i lusitani è in programma stasera a Budapest contro una Ungheria che, nelle ultime 7 esibizioni, ha battuto soltanto l’Azerbaijan (2-1) in amichevole.

Troppo poco per un Portogallo anche fresco di conquista della Nations League. Il 2 sembra obbligato.

Il successo di CR7 e compagni si può giocare a 1.44 su Cplay e Begamestar, a 1.40 su Sisal, a 1.38 su LeoVegas.

Ronaldo non vuole fermarsi dopo la doppietta all'Armenia, una sua rete nell'incontro è offerta a 1.85 da Cplay e Begamestar, a 1.60 da Elabet.

