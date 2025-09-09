Tuttosport.com

Qualificazioni Mondiali, cosa giocare in Francia-Islanda

Alla vittoria dei favoritissimi francesi è assegnata una quota inevitabilmente contenuta: ecco l'alternativa da considerare
2 min
FranciaIslandapronostico
Qualificazioni Mondiali, cosa giocare in Francia-Islanda

Un avvio brillante per entrambe anche se le avversarie erano di caratura decisamente differente. Le qualificazioni al prossimo Mondiale hanno visto esordire, nel gruppo D, la Francia contro l’Ucraina e superarla per 2-0 mentre l’Islanda ha rifilato un sonoro 5-0 all’Azerbaijan.

Segno 1? C'è di meglio...

Due vittorie che di sicuro fanno bene al morale anche se, soprattutto per la nazionale nordica, il difficile viene adesso. L’Islanda infatti, a distanza di quattro giorni, torna in campo per affrontare proprio i transalpini in quella che è la trasferta più difficile dell’intero percorso che porta a Canada, Usa e Messico.

L’undici guidato da Deschamps ha perso la semifinale di Nations League contro la Spagna (addirittura 4-5 dopo essere stata sotto per 0-4!) battendo poi la Germania nella finale per il terzo posto. L’Islanda, restando in tema di Nations League, ha mancato la promozione in League B perdendo, sia all’andata (1-2) che al ritorno (1-3), il doppio confronto con il Kosovo.

La differenza, sotto il profilo tecnico, tra le due nazionali è vistosa e, nonostante l’ottima esibizione all’esordio, per l’Islanda la trasferta a Parigi sembra proibitiva.

Anche le quote la pensano ovviamente allo stesso modo assegnando all’1 un premio molto contenuto.

Approfittando del fatto che in 5 delle ultime 7 esibizioni i “Bleus” hanno fatto registrare il NoGol, anche stasera si potrebbe provare a guardare in questa direzione.

Il NoGol è offerto a 1.55 da Cplay e Begamestar, a 1.48 da Elabet.

